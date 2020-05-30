Бабарико тихонько ответил на обвинение Лукашенко в свой адрес

Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико ответил на выпад в свой адрес президента Александра Лукашенко. В комментариях под видео на своей странице в Фейсбук Бабарико ответил на вопрос пользователя о планах на работу после выборов.

Бабарико отрицает, что он спарринг-партнер Лукашенко. О чем говорят факты?

«Пока я ищу работу до 9 августа :). Не возьмут 9-го, может появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать :)», — написал экс-банкир.

Если ранее Бабарико не верил в «чудо«, то теперь он сверхостарожно намекает на второй тур выборов.

Напомним, что вчера во время посещения МТЗ Лукашенко «прошелся» по основым своим соперникам. В частности, президент ответил на заявление Бабарико о том, что ему предлагали должность премьер-министра за снятие своей кандидатуры с выборов.

Лукашенко опроверг слова Бабарико, назвав это блефом и обманом.

Виктор Бабарико провел первый эфир в Инстаграм

«В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром», — сказал Лукашенко.

Также президент посоветовал экс-банкиру задуматься о том, чем он будет заниматься после выборов.

За три дня за Бабарико собрано более 50 тысяч подписей, но как?