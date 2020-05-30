Как витебчане, переболевшие COVID-19 с пневмонией, проходят реабилитацию в «Железняках»

Реабилитационный центр «Железняки» вот уже несколько лет в качестве филиала Витебского областного кардиологического центра занимается восстановлением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 20 мая он проводит реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с коронавирусной инфекцией. Корреспондент «ВВ» выехала на место, чтобы своими глазами увидеть, как люди возвращаются к нормальной жизни после COVID-19.

В настоящее время в «Железняках» восстанавливаются около 85 человек, продолжают поступать новые постояльцы, единовременно реабилитационный центр может принять 90 пациентов. Курс терапии 14 – 18 дней, его длительность и методики подбираются индивидуально в зависимости от степени поражения легких, сопутствующих патологий, состояния каждого пациента.

– После пневмонии, ассоциированной с COVID-19, и курса интенсивной медикаментозной терапии пациенты часто не чувствуют себя полностью здоровыми, сохраняются одышка, кашель, слабость, наблюдается снижение переносимости физических нагрузок. Такие проявления особенно сохраняются у тех, у кого заболевание проходило в средней и тяжелой форме, – рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации РЦ «Железняки» Наталья Берашевич.

Задача реабилитологов – помочь своим подопечным, так сказать, раздышаться и расходиться после длительной болезни и пребывания на больничной койке, пишут «Витебские вести».

Как развивается ситуация по борьбе с COVID-19 в Витебской области?

– Комплекс лечебно-профилактических мероприятий включает физиотерапевтические процедуры, лекарственную терапию, дыхательную гимнастику и комплекс лечебной физкультуры. Все это вкупе помогает возобновить работу легких в полном объеме, устранить остаточные симптомы, предупредить развитие осложнений (пневмофиброза, спаек в плевральной полости), восстановить иммунитет и купировать дисбактериоз после антибиотикотерапии, – говорит Наталья Александровна.

Для восстановления пульмонологических пациентов есть все необходимое. Спелеотерапия, которая доказала свою эффективность после оперативных вмешательств на сердце, полезна противовоспалительным, иммуномодулирующим, расслабляющим воздействием и после воспаления легких. Ингаляции способствуют разжижению и отхождению мокроты, электрофорез – рассасыванию формирующейся фиброзной ткани, магнитотерапия уменьшает отечность тканей и стимулирует обменные процессы.

Более того, местные специалисты расширили применение некоторых методик, использование которых в работе с профильными пациентами было ограничено. Так, например, лазеротерапия многим кардиологическим пациентам противопоказана, но сегодня этот метод лечения в «Железняках» активно задействуют для стимуляции иммунитета после пневмонии, улучшения микроциркуляции в легочной ткани, снятия спазмов бронхов.

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Поскольку любое тяжелое и длительное заболевание оказывает нагрузку также на сердце, при необходимости корректируется и кардиологическое лечение.

Кроме того, все пациенты проходят своего рода обучение, специалисты объясняют, на какие показатели состояния здоровья надо обращать особое внимание, какие упражнения продолжить делать дома.

– Уйдя от нас, они должны продолжить занятия, ведь полное восстановление – это не одного дня работа, требующая усилий и от самого пациента, – резюмирует медик.

Важен личный настрой

Один из недавно прибывших в «Железняки» – витебчанин Виктор. Для него COVID-19 обернулся пневмонией, двумя неделями в стационаре и длительным амбулаторным медицинским наблюдением на дому.

Мужчине около 50 лет, коронавирусная инфекция у него осложнилась двусторонней пневмонией средней тяжести. Хотя организм показал высокую сопротивляемость и лечение прошло достаточно быстро и эффективно, все равно болезнь стала испытанием на прочность.

– Первые симптомы – повышенная температура, озноб, одышка – дали о себе знать в преддверии майских праздников. Два дня находился дома, вызвал участкового терапевта, тот после осмотра позвонил в скорую, которая и доставила меня в больницу. В стационаре температура поднималась до 39 градусов, мучила лихорадка, – вспоминает Виктор.

Пессимистическим настроениям старался не поддаваться. Во-первых, тема вирусов, эпидемий для него знакома – он ученый-инфекционист ветеринарной медицины. Во-вторых, привык смотреть на мир глазами оптимиста, убежден: если себя не настроишь на выздоровление, то и медикаменты сильно не помогут. В-третьих, понимал, насколько тяжело приходится медикам, которые день и ночь борются с пандемией. Кстати, он об этом знает не понаслышке – супруга работает в здравоохранении и оказалась на передовой борьбы с коронавирусом.

– Надо отдать должное врачам поликлиники, которые, когда я был переведен на амбулаторное лечение на дому, регулярно интересовались моим самочувствием, приезжали и проводили осмотр, контролировали состояние моего здоровья, – рассказывает пациент. – Самостоятельно делал дыхательные упражнения, старался не залеживаться. Большую поддержку оказывала жена, дистанционно – дочь с внуком. После повторного теста, который показал уже отрицательный результат, в поликлинике мне предложили пройти реабилитацию в стационарных условиях, на что, естественно, согласился. Понимаю, что после интенсивного лечения необходимо правильное восстановление.

На момент нашего разговора, Виктор находился только второй день в «Железняках», но уже убедился в чутком и внимательном отношении к пациенту, профессионализме со стороны коллектива реабилитационного центра, как в принципе и всех медиков, которые помогали ему выстоять перед атакой COVID-19.