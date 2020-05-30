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За одно сообщение в чате — 810 рублей. В Витебске штрафуют сторонников Сергея Тихановского

Юлия Барсукова на суде. Фото: «Віцебская вясна»
Политика
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В Витебске продолжаются суды над сторонниками блогера Сергея Тихановского. 29 мая суд Октябрьского района оштрафовал администратора телеграм-канала «Страна для жизни» Юлию Барсукову на 810 рублей за сообщение в чате. А местный активист Александр Ильинец получил штраф в 675 рублей за участие во встрече с Тихановским 30 апреля, пишет «Віцебская вясна».

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Дело Юлии Барсуковой рассматривал судья Владимир Цариков. По данным милицейского протокола, 7 мая женщина опубликовала в телеграм-канале «Страна для жизни» сообщение с призывом прийти на площадь Ленина в Орше 10 мая, «чтобы провести несанкционированное массовое мероприятие» — и этим нарушила законодательство о массовых мероприятиях (часть 1 статьи 23.34 КоАП).

Юлия Барсукова не признала себя виновной, хотя и не отрицала, что могла разместить такое сообщение в чате. В качестве доказательства ее вины милиция приложила к делу распечатку скрина.

Судья Цариков признал женщину виновной и оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей).

29 мая суд Железнодорожного района Витебска (судья Елена Гребенчук) оштрафовал активиста Александра Ильинца на 25 базовых величин (675 рублей) и признал его виновным в нарушении статьи 23.34 КоАП. По мнению суда, мужчина виноват в том, что 30 апреля принял участие в стриме блогера Сергея Тихановского.

11 мая этот же суд наказал Ильинца на 5 суток административного ареста за «кормление голубей» в Витебске.

 

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