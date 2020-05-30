Лукашенко о Тихановском: «Мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует»

Александр Лукашенко вчера во время выступления на МТЗ обратил внимание на статью в российском издании «Коммерсант», в которой шла речь о Сергее Тихановском.

— Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском. — Прим. ред.), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — цитирует Лукашенко портал TUT.by.

— Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. ред), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, — сказал Лукашенко. — У нас президент — не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.

— Вот «Коммерсант» разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим), — добавил Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.



Напомним, что вчера в Гродно Сергей Тихановский был задержан ОМОН.

Его жена и потенциальный кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила о грязной провокации в Гродно и потребовала выпустить на свободу блогера Сергея Тихановского.

Рейтинг Сергея Тихановского растет на фоне критики и противодействия со стороны Лукашенко.