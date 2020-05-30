2 фуры с подделанными техпаспортами и регистрационными знаками задержали в Орше

Сотрудники белорусской таможенной службы в Орше остановили две машины российских фирм-перевозчиков, которые ехали в Россию сообщает БелТА. Во время таможенной проверки выяснилось, что на эти грузовики были подделаны технические паспорта и регистрационные знаки — они были полностью идентичны ранее законно въехавшим в Беларусь российским транспортным средствам, которые ввезли в страну мебель и картон. Им был открыт транзит по территории Беларуси и которые в тот самый момент перемещались в другом месте нашей страны.

Таким образом, российские фирмы сделали автомобили-клоны для незаконной перевозки в Россию партий санкционных товаров — яблок.