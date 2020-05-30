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Рейтинг Тихановского в 2 раза выше, чем у Лукашенко

Власть
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По данным аналитического сервиса Google Trends, за последние сутки фамилию Тихановский в поиске искали в 2 раза чаще, чем Лукашенко. На одном уровне с Лукашенко находится Бабарико. Пока меньше всего «очков» у Цепкало.

Данный рейтинг является динамическим, данные постоянно меняются и зависят от реальных запросов пользователей.

Среди сверхпопулярных запросов появилось слово «шелудивый«. Такую «кличку» Лукашенко присвоил своему главному сопернику. Банкира Бабарико он совсем не считает конкурентом и предлагает ему поискать себе работу. Цепкало, по словам Лукашенко, скрывает «страшную тайну».

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