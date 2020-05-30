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Как в Бресте прошел пикет по сбору подписей за Лукашенко

Фото: virtualbrest.by
Власть
Опубликовано

Любой желающий может оставить свою подпись за действующего главу государства у рынка Лагуна в Бресте. Но желающих не видно, пишет virtualbrest.by

«Скажем честно, видели, что желающие были, но к сожалению, дождаться таковых, чтобы сфотографировать, не получилось. Хозяйка была против фотосессии, что уж говорить о людях, подумали мы, и не стали мешать работе пикета. А то ещё в ЦИК пожалуются», — отмечает издание.

Теперь понятно, как команде кандидата в кандидаты Лукашенко удалось собрать 200 тысяч подписей всего за пару дней.

За три дня за Бабарико собрано более 50 тысяч подписей, но как?

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Как в Бресте прошел пикет по сбору подписей за Лукашенко

Как в Бресте прошел пикет по сбору подписей за Лукашенко

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