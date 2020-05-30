﻿﻿ Светлана Тихановская заявила о грязной провокации в Гродно и потребовала выпустить на свободу блогера Сергея Тихановского | vkurier.by

Светлана Тихановская заявила о грязной провокации в Гродно и потребовала выпустить на свободу блогера Сергея Тихановского

Светлана Тихановская
Власть
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Претендент на должность президента Беларуси Светлана Тихановская заявила о грязной провокации в Гродно и потребовала выпустить на свободу блогера Сергея Тихановского.

Тихановская заявила о том, что 29 мая в городе Гродно во время проведения пикета в ее поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь была совершена грязная провокация в отношении Сергея Тихановского, руководителя штаба инициативной группы кандидата. В резульате он был задержан.

БТ обвинлио Тихановского в организации митинга и нападении на милиционера

Она заявила, что пикет носил законный и мирный характер.

Тихановская потребовала немедленно освободить Сергея Тихановского. Она расценивает действия сотрудников милиции как нарушение конституционных прав и давление на претендента на пост президента — Светлану Тихановскую. Она подаст заявления в ЦИК и МВД Беларуси.

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