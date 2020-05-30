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Лукашенко о Бабарико: «Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов»

Фото: СТВ
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Александр Лукашенко негативно высказался о всех ключевых кандидатах, которые претендуют на пост президента: Тихановском, Бабарико и Цепкало. Таким образом, он очертил круг реальных своих соперников.

Лукашенко заявил, что у него есть компромат на Цепкало

— Я понимаю, что это банкир [Виктор Бабарико] где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — отметил Лукашенко. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром… В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим, пишет TUT.by.

Бабарико: мне предлагали пост премьер-министра за снятие с выборов. Кто — секрет

Лукашенко предположил, что «возможно, этому человеку [Бабарико] предлагали должность премьер-министра в другой стране».

— Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман, — добавил Лукашенко.

Напомним, 25 мая Виктор Бабарико рассказал, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Кто это был — он не назвал.
Читать полностью:  https://news.tut.by/elections/686640.html

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