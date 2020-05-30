«Беспредел в Гродно». Кто организовал провокацию?

Вчера вечером во время предвыборного пикета в центре Гродно сотрудники ОМОН задержали видеоблогера Сергея Тихановского.

Незадолго до этого к блогеру подошли две женщины в защитных масках. Они стали безумолку «сыпать» обвинениямии и задавать провокационные вопросы. В частности, они говорили об отсутствии безопасности во время пикетов, указывали на отсутствие Светланы Тихановской.

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Видеоблогер уличил их в том, что они пытаются его провоцировать. Он попытался уйти, однако женщины начали его преследовать, продолжая задавать вопросы в хамской форме.

При этом одна из женщин, наиболее агрессивная, многократно хватала Тихановского за одежду, пытаясь остановить и вступить в перепалку. Однако блогер снова уходил в сторону. Он заявил, что это провокация и отказывался отвечать на вопросы.

Из видео видно, что женщины не слушали ответы. Вероятно, они и не думали дискутировать. Их цель заключалась в том, чтобы спровоцировать агрессию Тихановского и других участников пикета.

Позже появились два сотрудника милиции. Один из них без объяснения причин попытался задержать блогера. На видео видно, что милиционеры пытаются задержать Тихановского, хватают его за руки. Участники пикета в ответ на провокацию загородили Тихановского. Один из милиционеров упал. Двое мужчин — в зеленой куртке и черной кожаной — что-то делают рядом с милиционером — кажется, что в какой-то момент аккуратно кладут его на землю. Качество видео не позволяет рассмотреть в результате чего упал сотрудни. Тихановский не дотрагивается до милиционера — это хорошо видно на видео, пишет TUT.by. Милиционер лежит. Один из участников акции помогает ему подняться на ноги.



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С разных сторон раздались милицейские свистки. Сторонники Тихановского посоветовали ему уходить, но вскоре появились сотрудники ОМОН, которые задержали видеоблогера и оператора, снимавшего мероприятие.

«О, уже работает ОМОН», — сказал он соратникам — и его задерживают. «Ребят, я ж ничего не нарушал», — говорит он напоследок.

Момент задержания был снят на видео. Ролик набрал более 40 тыс просмотров, что для апполитичной Беларуси является рекордом.

Последними словами Тихановского стали: «Беспредел в Гродно творится. Такого уровня провокаторов еще не было. Мы ничего не делали».

Участники мероприятия в состоянии шока от происходящего попытались задержать микроавтобус, в который затолкали Тихановского омновцы, однако им это не удалось.

По предварительной информации Тихановский и около десятка участников пикета находятся в Ленинском УВД Гродно. К собравшимися у здания управления вышел начальник криминальной милиции Александр Шастайло и пообещал, что вскоре сообщит подробности о задержании.

Позже он заявил, что на задержано 10 человек, их развезли по разным отделениям милиции. Все находятся в Гродно, в Минск никого не повезли. Ведется разбирательство. Он попросил собравшихся на этом закончить акцию и разойтись.

После поступившей информации собравшимся позвонили из штаба Светланы Тихановской и попросили действовать в рамках закона: находиться не ближе 50 метров от административного здания и окончить пикет в 21:55, поскольку после 22:00 подобные мероприятия проводить запрещено. «Иначе Свету снимут с кандидатов в кандидаты», — добавили в штабе. К 22:00 почти все присутствовавшие разошлись, у здания УВД остались несколько человек.

В телеграм-канале Тихановских «Страна для жизни» появлос сообщение с просьбой не подходить к РУВД ближе 50 метров, не нарушать законодательство, дабы избежать санкций со стороны властей в отношении кандидата Светланы Тихановской, супруги задержанного блогера.

В вечернем эфире программы «Панорама» телеканала «Беларусь 1» продемонстрировал кадры задержания Тихановского. Фамилия его не прозвучала в эфире. Однако охарактеризовал задержанного с пренебрежением: «широко известный в очень узких кругах сборщик подписей дособирался до серьезного инцидента». Телеканал отметил, что подписи блогер собирал за картонное изображение своей жены. Язвительный диктор заявил, что сбор подписей перерос в митинг, а по закону на этом этапе избирательной кампании агитация запрещена. Одидаемый поворот. В кадрах, показанных на канале, фигурировала женщина, преследовавшая Тихановского перед задержанием. Комментатор отметил, что «сборщик подписей» отказывался отвечать на вопросы избирателей и своей манерой общения спровоцировал потасовку, закончившуюся инцидентом с задержанием.

Напомним, что в этот же день Александр Лукашенко намекнул что участников протестных пикетов ожидают действия со стороны милиции, которую он якобы сдерживает. Он также упомниал Тихановского.

Лукашенко упомянул эпизод, когда Тихоновский заступился за участника пикета, которого хотел оштрафовать милиционер. «Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил, когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам», — пересказал руководитель Беларуси этот эпизод. И пригрозил, что милиция заступается за свою корпорацию: «Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это понимают», — цитирует слова Лукашенко Еврорадио.

Лукашенко намекнул, что Тихановского финансирую из-за границы.

«Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем», — передает слова Лукашенко издание.

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Власти уже не могут сдерживаться и переходят к решительным действиям, чему подтверждением является провокация в Гродно.