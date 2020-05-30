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Александр Лукашенко указал на главных своих соперников, жестко их раскритиковав

Фото: СТВ
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В пятницу во время выступления перед некоторым количеством отобранных сотрудников Минского тракторного завода Александр Лукашенко жестко раскритиковал всех своих основных соперников на выборах. Банкира Виктора Бабарико он обвинил во вранье и намекнул на то, что его финансируют из вне. Валерия Цепкало президент обвинил в нечестности. Главным недостатком Светланы Тихановской президент Лукашенко назвал то, что она женщина, поэтому за не народ не проголосует. Досталось также мужу Светланы, блогеру Сергею Тихановскому, которому не дали возможности зарегистрироваться в качестве кандидата (он был посажен на сутки). Вчера его снова задержали в Гродно.

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