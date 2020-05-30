Портал TUT.by несколько часов работал с перебоями после происшествия в Гродно

Ведущий белорусский портал TUT.by вечером 29 мая работал с перебоями.

Главный редактор портала Марина Золотова на своей странице в facebook написала, что произошла DDos-атака, а позже уточнила, что «версия про ддос-атаку не подтвердилась».

Она сообщила, что «произошел внутренний технический сбой». Марина Золотова извинилась, что пользователям TUT.by пришлось поволноваться и поблагодарила их за поддержку.

Напомним, что в белорусском интернете произошел всплеск активности, связанный с провокаций в Гродно, в результате которой ОМОН задержал известного блогера Сергея Тихановского.