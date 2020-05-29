Лукашенко заявил, что у него есть компромат на Цепкало

Александр Лукашенко во время выступления на МТЗ заявил, что у него есть компромат на Валерия Цепкало. По его словам, когда информацию озвучат, тот снимется с выборов.

Александр Лукашенко отметил, что знает бывшего директора ПВТ, который также работал его помощником. Президент считает, что Валерий Цепкало лукавит, когда говорит, что не знает о причинах своего увольнения из Парка высоких технологий.