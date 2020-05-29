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В Витебске лось разгуливал прямо в центре города — видео

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Молодого лося удалось снять прохожим, когда он разгуливал по улице Герцена в центре Витебска.

Видеоролик с убегающим животным сегодня опубликовали в паблике «Типичный Витебск». На видео видно, как лось не торопясь бежит от дома №19 к началу улицы, а затем сворачивает в сторону Двины.

Появление лосей в Витебске весенней порой наблюдается уже не первый раз. Так, в апреле-мае 2017 года город пережил поистине нашествие лосей — молодые животные появлялись в разных районах, а однажды лось пробежал по нескольким витебским площадям отмечают «ННВ».

В город лоси попадают во время миграции. Причем обычно это молодые неопытные особи, которым трудно конкурировать в лесу со взрослыми самцами.

Столкновение автотранспорта с таким большим животным чревато ДТП с серьезными последствиями.

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