Фестиваль Адамовский фэст отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса отменили ежегодный Адамовский фэст. Фестиваль в этом году должен был пройти в деревне Большие Летцы под Витебском.

— К сожалению, из-за отмены в стране массовых мероприятий и в связи с катастрофическим экономическим положением, связанным с карантином во время пандемии в 2020 году на территории усадьбы Адамова все фестивали в 2020 году будут отменены,— отметил предприниматель Максим Жуков, который в последние годы спонсировал проведение фестиваля.

Тем не менее, зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Также необходимо благоустраивать прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому в усадьбу приглашает всех неравнодушных к истории Беларуси людей с пользой и удовольствием провести познавательные выходные в историческом месте возле Витебска, пишет «ННВ».

Анонсы этих встреч в Больших Лётцах можно узнать на странице усадьбы в Facebook. Безусловно для поддержания зданий и территории в приемлемом состоянии требуются деньги. Как «ННВ» уже писали, на платформе краудфандинга объявлен сбор средств. Пока, правда, пожертвовали всего 385 рублей.