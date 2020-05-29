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На аукционе в Витебске продали крытый бетонно-смесительный узел

Витебск
Опубликовано

Комитетом «Витебскоблимущество» на одном из последних аукционов продан крытый бетонно-смесительный узел, расположенный на улице Софьи Панковой в Витебске.

Объект 1990 года постройки ранее использовался в производственной деятельности государственным предприятием СпецРСУ и выставлялся на торги уже во второй раз, без понижения оценочной стоимости. На эту цену, увеличенную на 5 процентов, нашелся всего один покупатель – за 172 206 рублей объект продан жителю Сенненского района. В состав лота помимо бетонно-смесительного узла входило еще одно сооружение и право аренды на земельный участок сроком на 25 лет, пишут vitbichi.by.

Новый собственник планирует с участием иностранного инвестора осуществлять на приобретенном участке производственную деятельность, использовать его для установки автоматизированной линии по выпуску бетонной продукции, которую будут реализовывать в Беларуси и в соседних с Витебщиной регионах России.

По данным комитета «Витебскоблимущество», с начала года на аукционах было реализовано 43 объекта на общую сумму свыше 975 тысяч рублей, что почти на 40 процентов превышает данные за январь-май 2019-го как по количеству недвижимости, так и по выручке от их продажи.

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