Проводится проверка по факту частичного разрушения исторического здания в Витебске

Октябрьский РОВД Витебска проводит проверку по факту частичного разрушения исторического здания на улице Чехова.

Дом был продан на аукционе 27 февраля этого года со снижением оценочной стоимости на 80%. Памятник архитектуры приобрел житель деревни Долгое Бешенковичского района за Br36,2 тыс. Собственник мог реконструировать здание и использовать под размещение культурно-просветительского или развлекательного учреждения, но что-то пошло не так. Теперь у дореволюционного дома нет фрагментов стен. До разрушения частей здания новый хозяин успел разобрать крышу, передает БелТА.

Недавно заявление о разрушении фрагментов дома поступило в милицию из Министерства культуры. «Октябрьский РОВД Витебска проводит проверку», — отметила Ольга Шкуратова.

Дом №7 по улице Чехова в Витебске был построен купцом Шнером Смолянским в 1902 году. После революции 1917 года хозяин уехал из города, и дом остался бесхозным. Его сдали в аренду жилтовариществу. После Великой Отечественной войны здание отремонтировали и заселили людей. В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. С 2012 года здание принадлежало музею Миная Шмырева. Объект пытались продать на аукционе с декабря 2017 года. Дом имеет статус историко-культурной ценности.