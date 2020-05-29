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В Витебске осудили мужчину, который избил кондуктора

Закон
Опубликовано

Пожилой житель Витебска избил кондуктора троллейбуса. Суд наказал его штрафом в 30 базовых величин (810 рублей), он также должен выплатить 100 рублей кондуктору в счет компенсации морального вреда, сообщает Генпрокуратура.

Инцидент произошел вечером 5 марта в «четверке». На остановке в троллейбус вошел 62-летний мужчина, предъявил проездной и сел на свободное место. Несколько минут ехал спокойно. А когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы, неожиданно напал на 52-летнего кондуктора, когда тот проходил рядом по салону, передает , передает TUT.by

В Витебске осудили мужчину, который избил кондуктораФото tut.by

Мужчина получил несколько ударов в лицо. Он попросил водителя вызвать милицию. Когда кондуктор снова проходил мимо пенсионера, тот опять его ударил.

Милиция вскоре задержала пассажира. Свою выходку он пояснил «временным помутнением сознания из-за выпитого алкоголя». Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф 30 базовых величин (810 рублей), а также взыскал 100 рублей в счет возмещения морального вреда кондуктору. Обвиняемый будет принудительно лечиться от алкоголизма.

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