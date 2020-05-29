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Лесхозы Витебской области экспортировали этой весной посадочного материала на Br450 тыс.

Экология
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Лесхозы Витебской области с начала года экспортировали посадочного материала на Br450 тыс., что стало лучшим финансовым результатом среди всех регионов страны, передает БелТА.

Посадочный материл нынешней весной с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки реализовывали только в Россию, куда было поставлено 7,7 млн штук сеянцев. Всего сторонним потребителям с начала года лесхозы Витебского ГПЛХО реализовали свыше 10 млн штук лесных растений, в основном ели европейской и сосны обыкновенной. В тройку лидеров вошли Полоцкий лесхоз, заработавший Br152,5 тыс., Верхнедвинский (его доход составил Br119,6 тыс.) и Оршанский (Br87,9 тыс.) лесхозы.

Лесхозы Витебской области экспортировали этой весной посадочного материала на Br450 тыс.

Фото БелТА

В Витебской области функционирует 17 лесных питомников общей площадью 221,1 га. Ежегодно в них выращивается около 57 млн штук стандартного посадочного материала. На регулярной основе проводится работа по повышению их конкурентоспособности. Лесной питомник Полоцкого лесхоза уже четыре года подряд подтверждает звание образцового. На базе лесного питомника Глубокского опытного лесхоза в 2018 году был открыт комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой производительностью 2,6 млн штук сеянцев в год с дальнейшей перспективой увеличения производственной мощности до 3,5 млн штук. Комплекс позволяет создавать лесные насаждения посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами для скорейшего и более качественного воспроизводства лесов.

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