За кражу рулона весом 400 килограммов возбуждено уголовное дело против братьев из агрогородка Замосточье

Возбуждено уголовное дело в отношении двух братьев из агрогородка Замосточье Витебского района за кражу рулона весом 400 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Двое сельчан на небольшом тракторе пытались увезти с поля рулон колхозного сена весом 400 килограммов, но попавшись на глаза представителю сельхозорганизации, были вынуждены оставить добычу. Неудачная попытка украсть сено не остановила братьев. Спустя несколько часов родственники вернулись за сеном, но вновь встретили работника хозяйства. Злоумышленники пригрозили его побить, если мужчина будет им мешать и забрали сено. Однако представитель колхоза не растерялся и обратился в милицию. В результате сено вернули законному владельцу, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.