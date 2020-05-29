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В Новополоцке стали доступны билеты на одну поездку и электронные проездные

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Более 10 тысяч билетов в электронном виде для проезда в общественном транспорте сегодня ежедневно покупают белорусы с помощью QR-кода. Инновационная технология стала доступна с середины февраля благодаря мобильному платежному сервису Оплати™. Покупка и проверка smart-билетов – только одна из многочисленных возможностей приложения. Сервис постоянно развивается, в том числе и в рамках проекта «Оплати. Транспорт». Расширяется список городов, подключенных к системе. Сегодня к нему добавился Новополоцк.

Система оплаты проезда на общественном транспорте с помощью QR-кода доступна жителям всех областных и восьми районных центров. Новополоцк стал 13 городом страны, подключенным к системе. 21 городской маршрут обслуживают 95 автобусов филиала «Автотранспортное предприятие № 6 г.Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс». В день они перевозят порядка 43 тысяч пассажиров. С 29 мая приобрести билет в электронном виде можно на некоторых автобусах по маршрутам № 4, 7, 8 и 9.

Разработчики предоставили жителям города возможность приобретать не только smart-билеты на одну поездку, но и электронные проездные. Схема их покупки идентична приобретению smart-билета. Разница заключается лишь в том, что проездной вы можете купить не только в салоне автобуса, но и дома, сидя на диване. Выбирайте, какой способ вам подходит больше.

Краткая инструкция по покупке билетов в электронном виде в салоне транспортного средства.

  1. Установите на смартфон приложение Оплати™. Скачать его можно в App Store или Play Market совершенно бесплатно.
  2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).
  3. В приложении нажмите на иконку сканера QR-кодов.
  4. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).
  5. Система предложит выбрать для покупки билет на одну поездку или проездной.
    Выберите вид билета и нажмите «Оплатить».
  6. После оплаты документ на проезд сохранится в разделе «Мои билеты», который расположен на главной странице приложения.

Ну а если возникнут сложности, кондукторы помогут разобраться, все они прошли специальное обучение перед началом работы системы.

Если проездной на месяц вы решили приобрести, находясь дома, в офисе или на даче, зайдите в приложение Оплати™ на вашем смартфоне. В каталоге на главной странице нажмите иконку «Транспорт». Вы попадете на страничку «Покупка проездных». Из списка выбирайте свой город и вид проездного. После оплаты он сохранится в разделе «Мои билеты» на главной странице приложения.

Проверка smart-билетов и проездных осуществляется одинаково. Достаточно навести камеру смартфона с открытым сканером на наклейку с QR-кодом контролера, и на экране высветится проездной документ.

Важно! Владелец проездного с помощью приложения Оплати™ при необходимости сможет дополнительно приобрести нужное количество билетов на одну поездку. Это сделано для того, чтобы вы смогли покупать билеты семье или друзьям.

Почему стоит заменить бумажный билет на его smart-аналог?

  • Безопасность – вы покупаете билет при помощи вашего смартфона, так минимизируются контакты.
  • Скорость – достаточно навести сканер в приложении Оплати™ на своем мобильном устройстве на ближайший QR-код в салоне автобуса и оплатить. Работает до двух метров и даже под углом.
  • Экологичность – билет не имеет бумажного носителя.
  • Билет невозможно потерять – он находится в вашем смартфоне в мобильном приложении Оплати™. А если мобильный разрядится, контролер введет 4 последние цифры вашего номера телефона себе в приложение и проверит ваш билет.
  • Дополнительные возможности – приложение Оплати™ – ЭкоСистема, которая включает огромный функционал и неограниченные возможности. Кроме покупки билетов мобильный платежный сервис позволяет проводить оплаты через ЕРИП и рассчитываться за покупки в магазинах. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации каждый пользователь приложения может приобрести, а затем и онлайн подарить подарочный сертификат для родных и близких, осуществить мгновенный перевод денежных средств любому из своего списка контактов, создать групповой кошелек для сбора средств и, конечно, что на сегодняшний день немаловажно, – общаться, как в обычном мессенджере. Также Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут автоматически занесены в вашу адресную книгу.

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