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Возубждено уголовное дело против бизнесмена из Толочинского района. Он недоплатил 150 тыс рублей налогов

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Предприниматель из Толочинского района недоплатил в бюджет более 150 тысяч рублей налогов.

Индивидуальный предприниматель из Толочинского района недоплатил в бюджет более 150 тыс. рублей. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявлены Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что толочинский предприниматель использовал в учете фиктивные документы о приобретении строительных материалов. На самом деле эти товары он купил за наличный расчет (без оформления товаросопроводительных документов). Намеренное завышение затрат повлекло неуплату подоходного налога за 2015-2019 годы на сумму более 150 тыс рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм подоходного налога в особо крупном размере) Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба КГК.

Причиненный государству ущерб частично возмещен. Ведется предварительное расследование.

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