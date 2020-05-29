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В создание производства бетонных изделий в Витебске будет проинвестировано свыше 1 млн евро

Инвестиции
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Немецкий инвестор направит свыше Br1 млн на создание производства бетонных изделий в Витебске, сообщил официальный представитель компании-инвестора Вадим Шапрунов, передает БелТА.

Для реализации проекта была приобретена бывшая производственная база ликвидированного коммунального предприятия в областном центре за Br172,2 тыс. по результатам аукциона, организованного комитетом «Витебскоблимущество». В состав лота вошли два сооружения общей площадью более 740 кв.м, в том числе крытый бетонно-смесительный узел, а также право 25-летней аренды земельного участка 0,4 га.

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Инвестор с участием белорусского партнера намерен реанимировать площадку и установить новую автоматизированную линию по выпуску тротуарной плитки, бордюров, элементов благоустройства, строительных блоков и другой бетонной продукции. Оборудование из Швеции, оснащенное компонентами немецких компаний, рассчитано на производство 650 кв.м изделий в смену. Первоначально предполагается создать до 20 рабочих мест. Немецкий партнер готов обучить сотрудников, обеспечить закупку и монтаж оборудования, а также поставить специализированный транспорт.

При оперативном решении организационных вопросов и восстановлении деловой активности после пандемии новое производство планируется запустить в 2020 году. Продукция будет реализовываться белорусским потребителям и экспортироваться в ближайшие к Витебской области регионы России. «Производство бетонных изделий достаточно развито в регионе, мы рассчитываем занять долю рынка прежде всего за счет качества изделий, которое обеспечивает высококлассное оборудование», — отметил Вадим Шапрунов. В дальнейшем от рыночных позиций производителя будет зависеть выбор стратегии развития компании, при этом немецкий партнер готов наращивать инвестиционное сотрудничество, в том числе для расширения производственных мощностей продукции для строительной сферы.

По данным «Витебскоблимущества», с начала года на аукционах комитета реализовано 43 объекта на общую сумму свыше Br975 тыс., что почти на 40% превышает данные за январь-май 2019-го как по количеству недвижимости, так и по выручке от их продажи.

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