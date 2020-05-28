В Новополоцке больше выздоровевших чем больных с коронавирусом

За последние 3 дня вылечились больше 60 человек.

Всего в Новополоцке по состоянию на 28 мая зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом. В больнице сейчас находятся 44 новополочанина. 45 пациентов проходят лечение амбулаторно, у них коронавирус протекает в легкой форме.

Таким образом, количество активных случаев COVID-19 в городе составило 89. Это существенное снижение по сравнению с данными за понедельник. Выздоровели уже 167 пациентов.

В последние два-три дня наблюдается положительная тенденция по выздоровлению, процент выздоровевших превышает 60%, — передает газета «Звязда».