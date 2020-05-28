﻿﻿ В Новополоцке больше выздоровевших чем больных с коронавирусом | vkurier.by

В Новополоцке больше выздоровевших чем больных с коронавирусом

Витебская городская центральная поликлиника. Юлия Балобина, терапевт. Фото Антона Степанищева.
Коронавирус
Опубликовано

За последние 3 дня вылечились больше 60 человек.

В Новополоцке больше выздоровевших чем больных с коронавирусом
Фото TUT.by

Всего в Новополоцке по состоянию на 28 мая зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом. В больнице сейчас находятся 44 новополочанина. 45 пациентов проходят лечение амбулаторно, у них коронавирус протекает в легкой форме.

Таким образом, количество активных случаев COVID-19 в городе составило 89. Это существенное снижение по сравнению с данными за понедельник. Выздоровели уже 167 пациентов.

В последние два-три дня наблюдается положительная тенденция по выздоровлению, процент выздоровевших превышает 60%, — передает газета «Звязда».В Новополоцке больше выздоровевших чем больных с коронавирусом

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Сегодня Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

«Археологи на экскаваторе» нашли точное место где жила семья жены Марка Шагала в Витебске

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

Строительство футбольного манежа планируют завершить в июле в Витебске

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 28 мая

Воевавшего за сепаратистов на Донбассе уроженца Докшицкого района ждет суд в Витебске

На какие вопросы жителей Витебской области ответил Владимир Пенин во время «прямой линии»

Ночью в Витебске сгорел автомобиль

На самом сложном участке борьбы с коронавирусом оказался врач и преподаватель медуниверситета

беларусь коронавирус
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
COVID на Витебщине: впервые дали статистику Чашники (есть умершие), непонятное с цифрами в Новополоцке
Об увеличении количества зафиксированных случаев коронавирусной
0262
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях
0253
минздрав
Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 28 мая
В Беларуси на 28 мая зарегистрированы 39 858 человек
0775
В Глубокском районе были зарегистрировано 172 случая COVID-19
На 25 мая на территории Глубокского района было выявлено
0205
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)