COVID на Витебщине: впервые дали статистику Чашники (есть умершие), непонятное с цифрами в Новополоцке

Об увеличении количества зафиксированных случаев коронавирусной инфекции сообщили ряд районов Витебской области.

В Новополоцке на 25 мая зарегистрирован 261 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 103 пациента, 98 больных лечатся амбулаторно, еще 45 находятся в больнице. Разница количества выздоровевших и зараженных прямо сейчас с общим количеством выявленных случаев COVID-19 — 15 человек. Значит ли это, что эти люди умерли? Количество умерших местные власти в последнее время не называют.

148 случаев COVID-19 зафиксировали в Полоцке и Полоцком районе: заразились 141 взрослый и 7 детей. 84 пациента в этом регионе уже выздоровели, пишет «Полацкі веснік», о смертельных случаях газета не сообщает.

За 9 дней количество заражений в Глубокском районе увеличилось на 49 и достигло 172 случаев. Вылечились здесь 118 человек, «Веснік Глыбоччыны». Этот район обогнал соседний Полоцкий по общему количеству выявленных случаев COVID-19.

Только 27 мая, впервые с начала эпидемии, появилась официальная информация из Чашникского района. Здесь, по данным районной газеты, коронавирусом заразились 62 человека, 3 больных с COVID-19 умерли.

Бешенковичский район перестал сообщать статистику по эпидемиологической ситуации. Газета «Зара» лишь пишет, что сейчас в местном стационаре лечатся от пневмонии 37 человек. У 6 из них — подтвержденный COVID-19.

Еще более скудная информация из Миорского района: райисполком сообщает только о количестве больных с пневмонией. Сейчас в местной больнице с таким диагнозом лежат 10 человек.

В Беларуси, по данным на 27 мая, — 38 956 случаев COVID-19. Хорошая новость в том, что впервые за последние три недели показатель прироста новых случаев в сутки опустился ниже 900 (897), а количество новых зараженных почти сравнялось с количеством выздоровевших за последние сутки — 837, передает TUT.by

Но есть и не очень хорошая новость — наша страна вошла в топ-10 по количеству зараженных на миллион населения. Выше нас Чили, Бельгия, Ирландия, США, Кувейт, Бахрейн, Сингапур, Испания и Катар. В рейтинге не учитывались карликовые государства вроде Ватикана или Сан-Марино. С ними Беларусь заняла бы 17-ю позицию.