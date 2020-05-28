Известный российский дизайнер Артемий Лебедев разработал новый герб Беларуси. Когда референдум?

Известная российская студия Артемия Лебедева представила герб для Республики Беларусь. Дизайнеры сделали это по заказу минчанина Дмитрия Левковца.



Итоговый вариант герба студия Лебедева опубликовала на своем сайте. Да, он анимированный. Также дизайнеры снабдили герб стихотворением. Оно помогает показать, где и как можно использовать готовый рисунок:

Хочется, чтоб было круто?

Надоела скукота?

Символ мира и уюта —

разместить в гербе кота!

Васильки гербу дают

урожайность и уют,

пара тракторов, картошка —

чувство сытости немножко,

ни войны, ни готики —

только мир да котики.



Что за мысль отражена

на гербе на нашем?

Мы уютная страна —

лапочки и няши!



Так что, на это реально собрали деньги?

Нет. Всего белорусы «скинулись» на 490 рублей из необходимых 3450. Дмитрий уже рассказывал, что в таком случае вложит свои средства.

Интересно, что в техническом задании Дмитрий указал: «Новый символ не должен быть трешевым. Да, он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей».

Как вы считаете, студия выполнила задачу?



Напомним, инициатива Дмитрия Левковца была вызвана февральской новостью о том, что в Беларуси изменится герб «по просьбам граждан», пишет TUT.by.

— Но никто из моих знакомых не просил этого делать. Поэтому я решил запустить свою кампанию и посмотреть, сколько людей действительно желает изменений, высказав свое мнение рублем, — подчеркивал Дмитрий.

Белорусские дизайнеры не остались в долгу и сделали герб России

Гродненское издание s13 пишет, что в ответ дизайнеры из местной студии MEGA сделали российский герб.