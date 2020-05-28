Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси

Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает БелТА.

Проведение такого мониторинга обсуждалось на одном из еженедельных совещаний Александр Лукашенко поручил определить уполномоченных по каждому региону страны. В состав экспертных групп также вошли специалисты регионов, которые уже имеют опыт работы с COVID-19 и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, сотрудники кафедр, практические врачи, эпидемиологи, главные медицинские сестры и администраторы.

В течение апреля и мая специалисты, вошедшие в состав групп, посещали областные и районные больницы, а также учреждения здравоохранения Минска. На сегодня накоплено много клинической информации, она должна быть донесена до врачей самых разных специальностей. Эксперты при необходимости оказывают консультативную или практическую помощь, а также указывают на ошибки.

На совещаниях, которые проходят под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой, обсуждаются основные итоги работы мониторинговых групп по различным регионам, идет работа над аналитической информацией для дальнейшего использования при разработке новых клинических протоколов. Ситуация с коронавирусом в областях и столице отличается, а значит, требует индивидуального подхода, отметили в пресс-службе. По поручению главы государства Наталья Кочанова уже посетила Витебскую, Гомельскую и Брестскую области, где на месте ознакомилась с обстановкой и пообщалась с медицинскими работниками. Более того, три раза в неделю в режиме видеоконференции проводятся совещания с участием всех ответственных.

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По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава Игоря Карпова, в Беларуси, как и в других странах мира, протоколы лечения пациентов с COVID-19 были разработаны еще в тот период, когда заболевание только появилось в Китае. Информация о нем интересует всех врачей, мировое научное сообщество в день выставляет на специализированных порталах около 100 работ по различным аспектам этой темы.

«Мы стараемся соответствовать всем тенденциям, в ближайшее время наши протоколы вновь будут обновлены», — сказал специалист.

Он добавил, что в настоящее время в стационарах есть все необходимое. В первую очередь идет речь о средствах защиты для персонала, расходных материалах, необходимом оборудовании, в частности аппаратах ИВЛ.

«Радует, что реанимационные отделения укомплектованы СИЗами. Это крайне важно, ведь именно эти специалисты имеют дело с дыхательными путями и тут нужна безопасность высшего уровня. В регионах нехватки спецодежды мы тоже не выявили. По крайней мере не только санитары, но и те специалисты, которые не имеют прямого контакта с пациентами, одеты надлежащим образом», — сказал он.

Главный внештатный инфекционист Минздрава отметил, что визиты экспертов носят консультативный характер. Важно ехать именно тогда, когда врачам-практикам на местах нужна помощь.

«Мы подсказываем правильность подбора лекарственных средств и манипуляций, смотрим на использование прон-позиции, а также пульсоксиметров», — добавил он.

Эпидемиологи совместно с главными медицинскими сестрами анализируют расположение шлюзов для прохода работников в «чистые» и «грязные» зоны, обсуждают наличие дезинфицирующих средств и т.д. Как отметил Игорь Карпов, если раньше было больше вопросов по санэпидрежиму, то сейчас обсуждаются схемы лечения, а также такие вопросы, как положить больного, когда ему необходим кислород или более интенсивные мероприятия.

«Важна доброжелательная твердость. И если ранее многие не понимали важность того же исполнения клинического протокола или санэпидрежима, то сейчас уже все принимают необходимые меры», — резюмировал Игорь Карпов.

Совместно с инфекционистами, эпидемиологами и другими экспертами в больницах работали и руководители системы здравоохранения. О том, как в непрофильном стационаре усилить имеющее свою специфику инфекционное направление, на практике показал министр здравоохранения Владимир Караник. За прошедшее время он лично посетил «красные» зоны учреждений здравоохранения Витебска, Новополоцка, Новогрудка, Сморгони, Гродно, Несвижа, Гомеля, Барановичей и др.

Экспертизу в учреждениях здравоохранения столицы проводит первый заместитель министра Дмитрий Пиневич. Он побывал уже во всех больницах города, которые перепрофилированы под COVID-19. С этой недели Дмитрий Пиневич проводит мониторинг работы поликлинического звена.

Врачам и администраторам Лунинца, Столбцов, Буда-Кошелево, Гомеля, Кобрина, Березы, Светлогорска, Калинковичей помогает выявить проблемные места, а также разрабатывает рекомендации по организации медпомощи, логистике движения пациентов с коронавирусной инфекцией на случай их поступления заместитель министра Елена Богдан.

В пресс-службе добавили, что мониторинг продолжается. Как правило, экспертные группы проводят еще и повторные визиты. Эти посещения уже носят характер контроля.

К тому же если апрель и начало мая были посвящены работе в стационарах, то на новом этапе планируется подключить и те клиники, где пациенты проходят долечивание, санатории, где они будут проходить реабилитацию. Также внимание будет уделено вопросам улучшения работы амбулаторной службы — поликлиник и ФАПов. Следующий этап работы мониторинговых групп коснется станций скорой медицинской помощи и республиканских научно-практических центров.