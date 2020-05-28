В Витебске кошка заперла свою хозяйку на балконе, ее спасали сотрудники МЧС — видео

Жительница дома № 8 по Московскому проспекту оказалась запертой на балконе шестого этажа по вине… любимой кошки. Витебчанка стояла и махала белой тряпкой. Случайный прохожий позвонил в МЧС.

Утром 28 мая витебские спасатели выезжали на необычное происшествие – звонивший в службу 101 сообщил, что видит на балконе многоэтажки женщину, которая просит о помощи. Прибывшие спасатели поднялись на балкон по подъемной лестнице, открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру, сообщают «Витьбичи».

Как выяснилось, женщина вышла на балкон, а ее кошка случайно прыгнула на дверь и, повернув ручку, закрыла ее изнутри. Жительница областного центра очень благодарна спасателям за помощь в трудной ситуации.