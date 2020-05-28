﻿﻿ В Витебске кошка заперла свою хозяйку на балконе, ее спасали сотрудники МЧС — видео | vkurier.by

В Витебске кошка заперла свою хозяйку на балконе, ее спасали сотрудники МЧС — видео

Фото «Витьбичи»
Главное
Опубликовано

Жительница дома № 8 по Московскому проспекту оказалась запертой на балконе шестого этажа по вине… любимой кошки. Витебчанка стояла и махала белой тряпкой. Случайный прохожий позвонил в МЧС.

Утром 28 мая витебские спасатели выезжали на необычное происшествие – звонивший в службу 101 сообщил, что видит на балконе многоэтажки женщину, которая просит о помощи. Прибывшие спасатели поднялись на балкон по подъемной лестнице, открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру, сообщают «Витьбичи».

В Витебске кошка заперла свою хозяйку на балконе, ее спасали сотрудники МЧС — видео
Фото «Витьбичи»
В Витебске кошка заперла свою хозяйку на балконе, ее спасали сотрудники МЧС — видео
Фото «Витьбичи»

Как выяснилось, женщина вышла на балкон, а ее кошка случайно прыгнула на дверь и, повернув ручку, закрыла ее изнутри. Жительница областного центра очень благодарна спасателям за помощь в трудной ситуации.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Сегодня Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

«Археологи на экскаваторе» нашли точное место где жила семья жены Марка Шагала в Витебске

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

Строительство футбольного манежа планируют завершить в июле в Витебске

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 28 мая

Воевавшего за сепаратистов на Донбассе уроженца Докшицкого района ждет суд в Витебске

На какие вопросы жителей Витебской области ответил Владимир Пенин во время «прямой линии»

Ночью в Витебске сгорел автомобиль

На самом сложном участке борьбы с коронавирусом оказался врач и преподаватель медуниверситета

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев разработал новый герб Беларуси. Когда референдум?
Известная российская студия Артемия Лебедева представила
0111
Сегодня Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета
Распределение выпускников состоялось сегодня в Витебском
0180
Жительница Витебска стащила у соседки девять сережек и сдала в ломбард
В Витебске женщина украла у соседки золотые и серебряные
0324
13-летняя велосипедистка попала под колеса в Витебске
В Витебске в ДТП пострадала 13-летняя велосипедистка.
0292
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)