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Сегодня Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

Фото: пресс-служба Минздрава
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Распределение выпускников состоялось сегодня в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете. Как отметил ректор вуза, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный, «огромное внимание, которое с началом распространения коронавирусной инфекции уделялось и уделяется работе врачей, тому, как они проявили себя, а это без высокопарных слов героический труд, существенно повысит престиж нашей профессии, привлечет в ряды медработников еще больше людей, искренне преданных своему делу».

По его словам, нынешний день имеет для выпускников свои особенности, ведь основной этап распределения, предварительный, состоялся раньше. Подавляющее количество студентов с ним согласились и уже знают, где будут работать. Сегодня же финальное решение по этому вопросу будет принято в отношении 39 молодых людей.

Итоговое заседание государственной комиссии по распределению молодых специалистов прошло с участием министра здравоохранения Владимира Караника, начальника управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольги Маршалко, ректора БГМУ Анатолия Сикорского, начальников управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома, других заинтересованных, передает БелТА.

В пресс-службе отметили, что часть нынешних выпускников БГМУ включена в Банк данных одаренной молодежи. Это молодые люди, получившие поощрения специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов. Все они являются победителями международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, других соревнований) по учебным предметам, показали высокий уровень подготовки в отдельных предметных областях, особые успехи в научно-исследовательской, творческой, интеллектуальной деятельности. Многие из них получили распределение на работу в республиканские научно-практические центры Беларуси.

«В БГМУ состоялось распределение выпускников лечебного, стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического и педиатрического факультетов. В нынешнем году дипломированными специалистами станут более 790 юношей и девушек. Все они получили направления на свои первые рабочие места», — отметили в пресс-службе.

Первые собеседования и встречи с нанимателями у молодых специалистов прошли еще в феврале. На предварительном распределении большая часть будущих врачей познакомилась с предлагаемыми местами работы и приняла решение о том, в каких учреждениях здравоохранения они будут проводить первые годы.

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Сегодня Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

Караник принял участие в распределении 790 выпускников Витебского медицинского университета

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