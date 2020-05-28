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Строительство футбольного манежа планируют завершить в июле в Витебске

Фото: «Витьбичи»
Витебск
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В областном центре на территории ЦСК ФК «Витебск» продолжается возведение футбольного манежа. О темпах работ, сроках сдачи и возможностях будущего современного спортивного объекта узнали корреспонденты «Витьбичей».

– Футбольный манеж жизненно необходим для клуба. В первую очередь для развития детского спорта. Витебск – самый северный областной центр Беларуси, и практически каждую зиму из-за морозов тренировочный процесс у детей прерывался, приходилось заниматься в зале, а во всем мире рекомендована круглогодичная работа на полноразмерных полях. Конечно, минувшая зима была аномально теплой, и позволила нам проводить занятия на полях на открытом воздухе, но надеяться, что и в последующем нам так же повезет – абсурдно. Ввод в строй манежа значительно скажется на мастерстве юных витебских футболистов уже в ближайшие 5 лет. Также здесь в январе-феврале сможет проводить зимний сбор команда мастеров ФК «Витебск», – рассказал директор клуба Николай Вайтюховский.

Футбольный манеж расположится рядом с основным полем и будет связан с центральным спортивным комплексом переходом, а значит появится возможность использовать всю сопутствующую инфраструктуру стадиона: тренажерный зал, кафе, гостиницу. Здесь смогут проводить сборы иногородние команды, также манеж станет местом проведения соревнований. Кроме основной команды, дублеров и ДЮСШ ФК «Витебск», здесь будут тренироваться воспитанники футбольной академии, которая открылась в прошлом году, скоро в нее объявят новый набор, пишут «Витьбичи».

– Уже полностью выполнена переходная галерея, которая свяжет манеж со стадионом, практически завершены общестроительные работы по возведению монолитного фундамента и покрытию манежа. Предстоит доделать беговые дорожки, озеленение и благоустройство – тротуары, ограждение. Сейчас на работах задействованы более 30 человек, а также спецтехника – экскаваторы, катки, – отметил мастер строительно-монтажных работ компании «ПлиссаСтрой» Владислав Курдюк.

Как только строители выполнят эти задачи – к работе должна приступить группа иностранных специалистов, которые установят манеж.

В новом спортивном объекте предусмотрен искусственный газон, отвечающий всем международным требованиям, поле – полноразмерное, рассчитанное на проведение матчей чемпионата Беларуси. Сдать манеж в эксплуатацию планируется в конце июля.

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