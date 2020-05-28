В Оршанском районе мужчина украл коня, чтобы вспахать огород

31-летний житель Оршанского района украл коня на местном молочно-товарном комплексе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Даже наличие двух сторожей не смутило неработающего жителя Оршанского района, когда он решил украсть коня с одного из местных молочно-товарных комплексов. Поздно ночью мужчина со стороны поля зашел на территорию хозяйства, подошел к загону, где находились животные, и вывел из него коня стоимостью более 550 рублей. После этого он поспешил удалиться с места преступления, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Работники сельхозпредприятия, не досчитавшись животного, вызвали милицию. Уже утром сотрудниками уголовного розыска украденный конь был обнаружен в пяти километрах от места пропажи. Злоумышленник, спутав ноги коню, спрятал его в низине. Как позже пояснил подозреваемый, конь нужен был ему для работы в подсобном хозяйстве. Однако, как отмечается, до сих пор у мужчины тяги к земляным работам замечено не было, равно как и даже собственного огорода. А потому для каких целей он украл животное, еще предстоит установить. По данному факту возбуждено уголовное дело.

13 уголовных дел возбуждено в АПК Витебской области. Кто ответит за падеж 11000 коров?