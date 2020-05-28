Минобразования: заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов

Заболевших COVID-19 выпускников решено освободить от сдачи экзаменов. Эта норма закреплена в постановлении Министерства образования от 26 мая №101. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает БелТА.

«Для предупреждения распространения инфекции COVID-19 Министерство образования дополнило действующие правила проведения аттестации учащихся учреждений общего среднего образования (постановление Министерства образования от 20 июня 2011 года №38) нормой, предусматривающей освобождение от всех выпускных экзаменов учащихся, находящихся на самоизоляции в период проведения выпускных экзаменов. Для этого принято постановление от 26 мая №101, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале», — сообщили в пресс-службе Минобра.

Во время проведения выпускных экзаменов городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии будут представлять в отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, имеющих инфекцию, вызванную COVID-19, а также находящихся в самоизоляции.

«В этих списках будет содержаться информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов. На основании полученной информации местные органы управления образования подготовят соответствующий приказ и оперативно доведут его до сведения учреждений общего среднего образования. Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки», — отметили в ведомстве.

Таким образом, для освобождения от выпускных экзаменов учащихся, которые в соответствии с законодательством находятся в самоизоляции, родители должны только написать соответствующее заявление на имя директора школы, гимназии, лицея.

«Остальные действия будут выполнены местными органами управления образования. Администрация школ доведет до сведения родителей необходимую информацию», — добавили в министерстве.

Напомним, что 5 июня начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома проведёт «прямую линию».