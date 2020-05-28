В Глубокском районе были зарегистрировано 172 случая COVID-19

На 25 мая на территории Глубокского района было выявлено 172 случая заражения коронавирусом. Эту инормацию озвучили на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Глубокском районе.

От COVID-19 в данный момент лечится 54 человека, пишет «Веснiк Глыбоччыны».

С момента начала эпидемии в Глубокском районе излечились 118 человек.

На сегодня в Глубокской ЦРБ на лечении с диагнозом пневмония с COVID-19 находится 7 человек.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Глубокском районе зарегистрировано 123 случая коронавирусной инфекции.

Троих жителей Глубокского района с COVID-19 перевели в областную больницу