Быль о героях нашего времени. О бедных медиках замолвим слово?

Як Бог хацеў падараваць беларусам рай ды і перадумаў

“Добра, — кажа, — зямля будзе – рай. А каб не занадта вы перад маім раем ганарыліся – дам вам найгоршае ў свеце начальства. Яно вам таго раю трохі збавіць дый пыхі трохі-трохі вам саб’е. Гэта вам для раўнавагі.” Уладзімір Караткевіч «Каласы пад сярпом тваім»

Жили были красивые, толерантные, терпеливые и работящие люди в прекрасной стране. Повезло им с землей. Воздух и вода у них были чистые, озера и реки голубые, леса зеленые. И разумели «яны чаму з выраю жураўлі на Палессе ляцяць” .

С остальным же было так себе «ні холдана ні горача”, але ж «можа яно так і трэба». Опять же, по телевизору рассказывали, как все хорошо и зарплата «папицот» и жилье строится и заводы запускаются, и иностранцы завидуют черной завистью «островку стабильности и спокойствия в центре страждущей Европы».

Да вот пришла беда из далекого царства, от братьев наших далеких, вроде почти родных. Подкачал товарищ Си…

Беспокойно стало людям на замечательном островке, в том числе и в городе Ольгердовом, который раньше всех от заразы невиданной пострадал.

Пришла беда: ворвалась без спроса и поменяла жизнь размеренную. Причем, кто умный был — еще умнее, стал, а кто дурак был, так и совсем с катушек съехал. И увидели люди чего стоят чиновники, которым они организацию жизни в стране своей доверили.

Лица эти доверенные головой своей думать не могут. Ждут они когда всё главный «пан ясновельможный» решит.

А он то верил в то, что видит и еще в собственную богоизбранность. Да что там мелочится, ведь чуть повыше бога он для людей своих служилых. Опять же: “Вируса не видно, да и лечение есть уникальное — баней, водкой, трактором и хоккеем».

Но вот просто, на всякий случай, начальство для себя ввело дистанцию от людишек всяких досужих… И чрезвычайное положение ввело, да только для тех, кто пандемию остановить должен, да людям простым помогать. Им предписано не болеть, работу не оставлять, и обязанности, согласно клятве Гиппократа, исполнять беспрерывно. Предписано привлечь пенсионеров, студентов и кого только можно для помощи гражданам страны прекрасной.

Остальным же жить предписано обычной жизнью. Работать дабы «жрать было что», учится, веселиться, облагораживаться бесплатным трудом на субботниках, крестится на праздниках церковных и ликовать на параде в честь Победы Великой семидесятипятилетней давности.

А заболели случайно, то приказ имеется каким образом вам помогать должны. Все подробно объяснили 4 листа текста и 8 приложений. (Размещаем первый лист. В редакции имеется полная версия)

Да не позаботилось чиновничество государственное о защите светлых воинов. (В первые же недели заболели около 40 медиков). Так и сражались бы с вирусом коварным беззащитными, да вступились за них люди добрые, предприятия и организации обеспечили необходимым.

А у начальства иные заботы: как бы не «брякнуть чего не подумавши» да тайну великую не выдать. И справились! Цифры непонятные рисовать умеют ибо…

Правда вот главного областного начальника по здоровью таки сняли.. Или в отпуск отправили, «али еще куда». Точно это не известно.

А что же с врачами, которые заболели? Многие из них люди пожилые или с хроническими заболеваниями.

Показательна история 60 летнего опытного врача одной из больниц (ФИО и место работы не указывается по просьбе врача).

Грамотный специалист, уникальный в своей области, с огромным количеством благодарных вылеченных пациентов.

«Когда началась эпидемия мы были готовы к ней морально. И понимали, что нас ждет. Нам же говорили, что условия для приёма пациентов созданы в двух лечебных учреждениях в инфекционной больнице и БСМП и этого хватит чтобы, справится с первым наплывом больных. Никто не ожидал, что все будет развиваться так катастрофически быстро.

О том, что нашу больницу перепрофилируют под пневмонию мы узнали за несколько дней. Все делалось срочно. Для пациентов условия создали, а мы остались беззащитными. Не было элементарных вещей: масок, костюмов и пр. И купить за свой счет тоже было невозможно. Нам выдавали один костюм на два дня и две маски. Целый день мы работали без еды и туалета.

Обрабатывали костюмы, и маски ,сушили на батарее. Конечно сразу многие заболели. У меня поднялась температура. Я поняла свой диагноз. Написала заявление за свой счет. Оставила у секретаря и ушла домой потому, что очень плохо себя чувствовала. И была поражена, когда коллеги мне сообщили, что оказывается, я уволена по статье за отсутствие на рабочем месте более 3 часов! К болезни добавилось и нервное потрясение. Я попала в больницу на три недели с пневмонией и подтверждённым COVID-19. Вся моя семья тоже переболела.

Кроме болезни была огромная обида и боль. Спасибо моим коллегам или пациентам. Они сообщили высшему начальству. В итоге, задним числом, приказ переоформлен «по соглашению сторон» (в данной ситуации оплаты больничного не было).

Я хорошо себя уже чувствую и могла бы дальше работать по своей специальности, но больше я ничего не хочу слышать о больнице, в которой свою жизнь отработала. Дальше, если будет все нормально со здоровьем, возможно, буду работать ради моих пациентов, но не этой больнице».

Случаи увольнения по статье есть в каждом учреждении. Есть случаи и человеческого отношения, когда пожилых медиков отправили за свой счет или в отпуск.

А как государство наградило героев–медиков? Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» предусмотрено установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями.

А к нему Постановление Министерства здравоохранения от 20 апреля 2020 г. № 40 «Об установлении перечня инфекций, за работу в условиях, связанных с которыми, установлена ежемесячная надбавка».

Определен Перечень инфекций, за работу в условиях, связанных с которыми, установлена ежемесячная надбавка для работников здравоохранения в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь.

После публичного возмущения медиков Бобруйской скорой помощи и других министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подробно прокомментировал ситуацию с выплатами медработникам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса.

Соответствующие заявления он сделал вчера, отвечая на вопрос БелТА.

«Основной вопрос, наверное, касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой. И здесь мы еще раз говорим о том, что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц — то есть полная оплата», — подчеркнул Владимир Караник.

По его словам, здесь видится социальная справедливость: «Те, кто действительно десять дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и кто на одном дежурстве осуществил перевозку пациента… По-моему, несправедливо, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жестко следуем указу Президента. Все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально — это смена. Максимально — за полный месяц работы».

Владимир Караник обратил внимание на то, что, если есть перекосы на местах, на этот случай совместно с отраслевым профсоюзом Минздравом создана горячая линия в каждом регионе. «У нас эта ситуация находится на контроле Минздрава. Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено. Или будут даны разъяснения, или будет осуществлена доплата».

Надеюсь, что в итоге доплаты получат те, кто работали, а не те кто «сидел в бункере и через щель чашку для чая секретарше протягивал» (цитата фразы медсестры одной из поликлиник не получившей ни копейки доплаты за работу на приёме пациентов для анализа на Ковид в инфекционном кабинете).