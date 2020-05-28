На самом сложном участке борьбы с коронавирусом оказался врач и преподаватель медуниверситета

С Вячеславом Прищепенко встречаемся возле Витебского медуниверситета. Здесь он преподает студентам факультета подготовки иностранных граждан основы медицинского ухода и диагностики внутренних болезней. В марте защитил кандидатскую диссертацию. Науку совмещает с работой анестезиолога-реаниматолога. Сегодня, как и многие его коллеги, трудится в особом режиме, правила которого диктует эпидситуация.

Вариант переждать, отсидеться в стороне Вячеслав даже не рассматривал. Сперва вызвался быть реаниматологом в областном клиническом центре, который одним из первых в городе перепрофилировали для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Но затем по такому же пути пошел и учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения при ВГМУ, где Вячеслав работал бок о бок с преподавателями и студентами. Молодого доктора попросили прийти на помощь в реанимацию в больнице скорой медицинской помощи. Он не отказался, хоть и до этого брал ночные дежурства в БСМП. Теперь добавилась работа днем, пишет sb.by.

— От респиратора под глазами еще пару часов держатся покраснения, синяки. Это малая цена за здоровье пациентов. А средств защиты достаточно. Сделать максимум из возможного, чтобы больной снова дышал, — вот что важно. Каждая смена — как битва. А когда человек идет на поправку, понимаешь: оно того стоит. Всегда, как бы сложно ни было.

Из недавних случаев: в реанимацию поступила витебчанка с вирусной пневмонией. Состояние на грани жизни и смерти. Две недели искусственной комы под ИВЛ. Сегодня без аппарата все еще не обойтись, но женщина в сознании, может говорить. Голос доктора теплеет:

— Пациент не сдерживает слез, от души шепчет: «Спасибо…» И ты радуешься за него и вместе с ним. Хочу сдать тест на наличие антител к COVID-19. Возможно, это станет еще одним шансом спасти чью-то жизнь.

Со школьной скамьи Вячеслав знал, что пойдет в медицину. Химия и биология давались парню влет. В многодетной семье Прищепенко (у Вячеслава три старшие сестры) к выбору сына отнеслись спокойно, но с условием — поступить на бюджет. Так и вышло, улыбается собеседник:

— Из родного Светлогорска перебрался в Витебск и остался. Здесь познакомился с будущей женой — Ольга тоже была студенткой ВГМУ. По профессии она неонатолог, врач, который занимается здоровьем новорожденных детей. Сейчас Оля в декрете с двухлетним сыном Даниилом. Радует нас и старшая дочка Юленька.

Семью Вячеслав Прищепенко называет главной опорой. Оценивая риски, уговаривал супругу взять детей и отправиться на ее малую родину в Пинск к теще. Ольга наотрез отказалась, справедливо рассудив, что без поддержки близких супругу в этот трудный момент не обойтись.