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Воевавшего за сепаратистов на Донбассе уроженца Докшицкого района ждет суд в Витебске

Фото носит иллюстративный характер
Закон
Опубликовано

4 июня в Витебске начнется суд над 27-летним Виктором Костюковичем, который воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины.

Уроженца агрогородка Крулевщина Докшицкого района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-3 УК — участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без уполномочия государства.

Воевавшего за сепаратистов на Донбассе уроженца Докшицкого района ждет суд в Витебске
Фото: news.vitebsk.cc

Судя по переписке с одним из знакомых, Виктор Костюкевич оказался в Донецке 1 марта 2018 года. При этом свое участие в конфликте на востоке Украины он объяснял тем, что бежал из России из-за проблем с законом — якобы избил и изнасиловал женщину, да еще и угнал авто такси у фирмы, на которую работал, пишут «ННВ». Однако в базе федерального розыска Российской Федерации Виктора Костюковича нет.

Донбасс
Фото: news.vitebsk.cc

Когда Виктор Костюкевич вернулся в Беларусь из Украины неизвестно, судя по фото, размещенному им в одном из аккаунтов в соцсетях, в середине января он еще был на свободе.

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Рассматривать дело «солдата удачи» из Крулевщины будут в Витебском областном суде под председательством судьи Дениса Губанова. Судебные заседания пройдут в закрытом формате.

 

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Воевавшего за сепаратистов на Донбассе уроженца Докшицкого района ждет суд в Витебске

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