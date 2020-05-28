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За три дня за Бабарико собрано более 50 тысяч подписей, но как?

Виктор Бабарико
Власть
Опубликовано

Инициативная группа Виктора Бабарико за три дня собрала более 50 тысяч подписей. Об этом экс-банкир сообщил во время встречи с волонтерами, пишет TUT.by.

— Вы за три дня собрали более 50 тысяч подписей. Это зафиксировано. Эта информация поступила от наших членов инициативной группы. Я думаю, что 50 тысяч за три дня не было в истории Беларуси никогда. Спасибо вам огромное.

Он поблагодарил своих волонтеров и отметил, что ему невероятно повезло иметь таких людей в команде.

— Потому что быть рядом с людьми, которые готовы отдать часть жизни совершенно незнакомому человеку, — это значит, что ты готов отдать всего себя своим близким. Вы на самом деле живете ради других, не только ради себя. Это очень дорогого стоит, я очень горд и признателен, что вы рядом со мной, — заявил Бабарико.

Пока одни еще не начали, другие давно закончили: за Лукашенко уже собрали 200 тысяч подписей

Свою инициативную группу Виктор Бабарико собирал через соцсети. В нее вошло более 9 тысяч человек.

Напомним, 25 мая о том, что в его поддержку собрано более 200 тысяч подписей, рассказал Александр Лукашенко. Президент заявил, что в его инициативной группе «десяток тысяч человек, даже больше».

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