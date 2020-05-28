Парикмахер из Витебска рассказала о работе в условиях эпидемии COVID-19

«Если на голове порядок, то и в голове будет тоже!» – считает совладелица парикмахерской «Рандеву» витебчанка Наталья Конькова и делает все, чтобы и в условиях пандемии соблюсти санитарные условия и не потерять клиентов.

– А это непросто. Но когда к нам приходят наши постоянные клиенты и видят, как мы обеспечиваем их и свою безопасность, то успокаиваются, – подчеркнула индивидуальный предприниматель.

Успокоилась и я, постоянный клиент этой парикмахерской, увидев, что меня Наталья встретила в профессиональном респираторе. В салоне кроме еще одного парикмахера и посетителя (все в масках) больше никого не было. До пандемии в небольшом помещении находилось три кресла и, как правило, все мастера были заняты работой. Чтобы соблюсти дистанцию, одно кресло убрали. Передо мной Наталья обработала дезсредствами все расчески и ножницы, с которыми собиралась меня стричь. Протерла столик перед зеркалом, спросила, принесла ли я свой пеньюар или воспользуюсь предложенным (здесь по пожеланию клиентов идут и на такие шаги). В перчатках аккуратно вымыла волосы, наклеила на лоб одноразовую полиэтиленовую пленку-экран с двойной целью: чтобы при стрижке волоски не осыпались на ресницы и лицо, плюс дополнительная защита. После того, как прошлась по шее электрической машинкой, тут же вслед протерла кожу салфеткой с антисептиком. Все эти мелочи, на которые раньше не обращала внимания, порадовали и придали уверенности.

Как бы там ни было, а парикмахерские – те заведения, которые после строгого карантина в европейских странах открываются в последнюю очередь из-за большого риска передачи коронавирусной инфекции COVID-19 через кожу и волосы, пишут «Витебские вести».

– Снизился ли поток посетителей? – поинтересовалась я.

– В начале апреля целую неделю не работали – клиенты опасались приходить, психологически не были готовы и сами. COVID-19 только набирал обороты, много чего о нем не знали. Мы предприняли все, чтобы обеспечить свою и безопасность клиентов. И уже спустя какое-то время люди снова потянулись к нам, – поделилась Наталья. – Сейчас работают по два мастера в две смены. Правда, чтобы развести потоки, четко назначаем время, уделяем внимание уборке салона дезсредствами через каждые два часа, на что также нужны «форточки». Если раньше в смену обслуживала 6 – 8 клиентов, параллельно принимая по две посетительницы, например, с окраской и стрижкой, сейчас – три-четыре. В связи с этим значительно снизились доходы. Радует то, что для малого бизнеса предусмотрены преференции в виде снижения единого налога (в месяц платили 104 руб.). Это станет хорошим подспорьем, чтобы в непростой эпидситуации выжить и не закрыть свое дело.

В разговоре Наталья отметила, что пандемия коронавируса заставила людей посмотреть на многие привычные вещи другими глазами. Есть профессии, как она считает, когда маски нужно носить постоянно, например, парикмахерам. Вряд ли укрепляют здоровье лаки, красители и другие вещества, которыми приходится изо дня в день дышать.