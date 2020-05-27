﻿﻿ Совсем скоро «шенген» по 35 евро. ЕС одобрил визовое соглашение с Беларусью | vkurier.by

Совсем скоро «шенген» по 35 евро. ЕС одобрил визовое соглашение с Беларусью

Виза шенген Польша
Коммуникации
Опубликовано

Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Ожидается, что оно вступит в силу с 1 июля.

— Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью, — говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой, пишет TUT.by.

— Мы ожидаем, что в ближайшее время получим от наших европейских партнеров официальное уведомление о завершении Евросоюзом официальной процедуры ратификации, — прокомментировал новость заместитель начальника управления информации белорусского МИД Андрей Шупляк. Дипломат добавил, что если такое уведомление поступит до конца мая, то уже с 1 июля стоимость «шенгена» для белорусов будет составлять 35 евро вместо нынешних восьмидесяти.

Как ранее поясняли в белорусском МИД, «соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения соответствующего уведомления от европейской стороны».

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе.

Законы о ратификации соглашений были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Александр Лукашенко подписал их 9 апреля, завершив процедуру ратификации. 13 мая соглашения одобрил Европарламент.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

На какие вопросы жителей Витебской области ответил Владимир Пенин во время «прямой линии»

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

Ночью в Витебске сгорел автомобиль

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

В Полоцке экипаж ГАИ преследовал и задержал водителя BMW

Французский бизнесмен рассказал зачем купил яблоневые сады под Поставами

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут

беларусь Витебск Витебская область
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларусь отменит роуминг с Россией
Беларусь и Россия планируют отменить роуминг в сентябре
0231
Дома всё в порядке: А1 представил собственную систему умного дома
Компания А1 делает новый шаг в эволюции комфорта, предлагая
01.5k.
Где в Витебске появятся новые остановки, на которые потратят 170 тысяч рублей
На ряде улиц Витебска должны появиться новые остановочные
04k.
Новый поезд свяжет Полоцк с Брестом. Это будет самый протяженный маршрут в стране
С 11 мая в системе продажи билетов Белорусской железной
07.4k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)