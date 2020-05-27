Совсем скоро «шенген» по 35 евро. ЕС одобрил визовое соглашение с Беларусью

Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Ожидается, что оно вступит в силу с 1 июля.



— Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью, — говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой, пишет TUT.by.

— Мы ожидаем, что в ближайшее время получим от наших европейских партнеров официальное уведомление о завершении Евросоюзом официальной процедуры ратификации, — прокомментировал новость заместитель начальника управления информации белорусского МИД Андрей Шупляк. Дипломат добавил, что если такое уведомление поступит до конца мая, то уже с 1 июля стоимость «шенгена» для белорусов будет составлять 35 евро вместо нынешних восьмидесяти.

Как ранее поясняли в белорусском МИД, «соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения соответствующего уведомления от европейской стороны».



Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе.

Законы о ратификации соглашений были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Александр Лукашенко подписал их 9 апреля, завершив процедуру ратификации. 13 мая соглашения одобрил Европарламент.

