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«Археологи на экскаваторе» нашли точное место где жила семья жены Марка Шагала в Витебске

Фото: Сергей Серебро
История
Опубликовано

Археологи установили точное месторасположение бывшей гостиницы «Брози» в историческом центре Витебска, сообщил журналистам представитель Института истории НАН Беларуси Алексей Белоусов, передает БелТА.

Земляные работы напротив Воскресенской церкви по замене теплотрассы начали на прошлой неделе. Была прокопана траншея возле стены банка. Во время дальнейших работ ковш экскаватора повредил фрагменты бывшей гостиницы. 23 мая все работы приостановили по решению горисполкома и Института истории.

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Кроме фундамента гостиницы и засыпанных строительным мусором ее подвалов также была найдена кирпичная кладка XVIII века со стороны церкви. Возможно, это было продолжение гостиницы или нерегулярная застройка, часть которой могли снести.

«Сейчас намерены изучить фрагменты гостиницы «Брози» и составить точный план, в каких границах она стояла в XX веке. Если у кого-то будет идея восстановить гостиницу, то уже будут материалы для дальнейшей работы», — отметил Алексей Белоусов.

«Археологи на экскаваторе» нашли точное место где жила семья жены Марка Шагала в Витебске
«Археологический» экскаватор разрушает остатки фундамента гостиницы Брози в Витебске. Фото Сергей Сербро

После работы «археологов» осталась глубокая воронка, как от попадания ракеты. Старый фундамент уничтожен «археологическим» экскаватором.

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«Археологи на экскаваторе» нашли точное место где жила семья жены Марка Шагала в Витебске
После работы археологов из Национальной академии Наук оставля только битый кипич. Фото БелТА

По словам Алекся Белоусова, в историческом центре нашли изразцы, керамику, кирпичи с клеймами и другие материалы, относящиеся к XVIII веку.

Продолжить земляные работы под надзором археологов планируют 28 мая. Работать начнут со стороны ул.Ленина, где уже сделан раскоп. После замены теплотрассы фрагменты исторических зданий закопают обратно, сообщили в Институте истории НАН Беларуси.

Следует отметить, что это, конечно, не археологическая работа, а вандализм и последующее закапывание археологических артефактов, провращенных в строительный мусор. На самом деле археологические раскопки ведутся не экскаватором. Но ученые из НАН Беларуси могут иметь свое мнение на счет архелогии.

Вот так выглядит работа настоящих археолгоов.

«Археологи на экскаваторе» нашли точное место где жила семья жены Марка Шагала в Витебске
Инструменты настоящих археологов

Вот так проводятся «археологические работы» в Витебске.

В 1890-е годы в Витебске на месте нынешнего памятника князю Ольгерду купцом Бейнусом Витенбергом был построен трехэтажный дом. В нем находилась гостиница «Брози», где жила семья жены Марка Шагала Беллы Розенфельд.

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