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В Браславском районе задержан нарушитель границы

Фото svaboda.org
Закон
Опубликовано

Нарушителя границы задержали в Браславском районе, сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко, передает БелТА.

Вечером 26 мая местный житель сообщил пограничникам о подозрительном мужчине, находящемся в приграничной зоне. Неизвестного задержала тревожная группа от пограничной заставы «Урбаны». Нарушителем оказался 55-летний ранее неоднократно судимый житель Гродно. Мужчина намеревался пешком перейти белорусско-латвийскую границу в обход пункт пропуска, чтобы навестить родственников.

За нарушение пограничного режима и покушение на нарушение государственной границы мужчину привлекли к административной ответственности.

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урбаны
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