Статистика пневмоний по Витебску «не бьется»

Власти Витебщины сообщали о 5,4 тысячи пневмоний в апреле-мае, а через две две недели — уже о 3,5 тысячи.

За апрель — май из стационаров области выписали более 3,5 тысячи человек, перенесших пневмонию. Об этом сообщили на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19, пишут «Витебские вести».



Точных данных, сколько жителей области перенесли коронавирус и пневмонии, до сих пор нет. Со статистикой по выздоровевшим тоже не все понятно.

Так, сейчас, в конце мая, власти сообщают про 3,5 тысячи человек, излечившихся от пневмонии. А две недели назад, 13 мая, на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19 глава облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что с 1 апреля по 12 мая в Витебской области выписали более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии, пишет TUT.by

Можно допустить, что 13 мая речь шла о всех пневмониях, а 27-го — только о «ковидных», но ни одно из госСМИ, присутствовавших на оперштабе, этого не уточняет. Не смог TUT.BY и оперативно получить разъяснения от начальника облздрава.

Если наше предположение неверно, то сложно представить, куда могли «деться» почти 2 тысячи выписанных из больниц пациентов с пневмонией.

Как только мы получим комментарий облздрава, обязательно его опубликуем.

Также 27 мая на заседании штаба заявили, что в Витебской области продолжает уменьшаться количество пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарах. Это позволяет перепрофилировать больничные койки для оказания медицинской помощи в штатном режиме.

Так, с 8 мая прекратил работу контактный центр на базе санатория «Летцы», где наблюдали за контактами первого уровня и долечивали пациентов с пневмониями. С 15 мая возобновил работу хирургический корпус областного онкодиспансера. С 25 мая вернулся к обычной деятельности областной центр психиатрии и наркологии.

В ближайшее время несколько отделений областной больницы, перепрофилированных для лечения больных с пневмониями, также вернутся к обычному режиму.

На 25 мая в больницах и поликлиниках Витебска провели около 5200 экспресс-тестов на антитела к COVID-19. Сейчас их делают для контроля за пациентами и контактами первого уровня. В последующем пройти тестирование смогут и те, у кого есть подозрение, что они в легкой форме переболели коронавирусной инфекцией.

Лабораторное тестирование методом ПЦР на коронавирус организовано в 8 лабораториях. Всего проведено 55 719 лабораторных тестирований.

За сутки в среднем исследуется около 1600 проб. Получение результата по исследованию — в течение суток.

Пациентов, нуждающихся в реабилитации на стационарном уровне, направляли в санаторий «Железнодорожник». С 20 мая восстановительное лечение осуществляется на базе отделения реабилитации «Железняки» областного кардиологического центра.

Сейчас на стационарной реабилитации находятся более 100 человек.



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