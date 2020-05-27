Фестиваль фотографии «ФотоКрок» в Витебске состоится в формате on-line

5-й Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» им. Сигизмунда Юрковского в Витебске состоится в формате on-line в традиционные даты 24-28 июня.

До 15 июня 2020 г. продолжается приём работ на Открытый конкурс фотографий «МОИ ДОРОГИ».

Организаторы приглашают фотографов – фотолюбителей и профессионалов стать участниками фестивального конкурса и присылать снимки, олицетворяющие состояние постоянного движения.

Участниками конкурса могут стать все желающие, без ограничений по возрасту, полу и стране проживания.

Работы принимаются в следующих категориях:

«МОИ ДОРОГИ. Одиночные фотографии»

«МОИ ДОРОГИ. Серии»

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и ознакомиться с условиями конкурса. Оценивать работы будет профессиональное жюри из состава мастеров фестиваля. Лучшие фотографии войдут в экспозицию Фестиваля, лауреаты будут награждены дипломами и памятными подарками от организаторов Фестиваля «ФотоКрок».

Приём работ идёт до 15 июня 2020 г. включительно по электронной почте на адрес [email protected]

Сайт конкурса: fotokrok.org