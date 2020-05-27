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Беларусь отменит роуминг с Россией

Коммуникации
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Беларусь и Россия планируют отменить роуминг в сентябре 2020 года, передает БелТА со ссылкой на Министерство связи и информатизации нашей страны.

«Изменение сроков, определенных дорожной картой, в настоящее время не планируется», — говорят в Минсвязи.

Беларусь и Россия работают над отменой роуминга аж с 2017 года. В декабре 2019-го они приняли соответствующую дорожную карту. Согласно ей, 1 сентября 2020 года будет назначена единая ставка международного роуминга между Беларусью и Россией. В результате операторы двух стран снизят оптовые тарифы на услуги международного роуминга (голосовые сообщения, SMS, передача данных) и сформируют абонентские розничные тарифы на международный роуминг.

В Минсвязи пояснили, что работа над документами несколько затянулась в связи с пандемией коронавируса. Многие операторы перевели работников на дистанционную работу, а в Российской Федерации был объявленобщий карантин.

Следует отметить, что депутаты ЕС также предлагали отменить роуминг с Беларусью. Пока этой возможностью наша страна не воспользовалась.

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