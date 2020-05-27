Инициативную группу Лукашенко могут дисквалифицировать за нарушения?

Потенциальный кандидат в президенты, сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Ольга Ковалькова направила жалобу в Центризбирком. Она просит провести проверку и вынести предупреждение за нарушение законодательства инициативной группе другого потенциального кандидата, действующего главы государства Александра Лукашенко. Ковалькова ссылается на видео, которое появилось в интернете — при поквартирном обходе в Гомеле член инициативной группы Лукашенко не использовала средства защиты-защитную маску и перчатки, сообщает bchd.info. А в одном из постановлений ЦИК говорится, что «члены инициативных групп при сборе подписей придерживаются рекомендаций Минздрава по вопросам профилактики коронавирусной инфекции». Имеется в виду как раз применение масок, обработка рук и использование антисептиков, пишет Еврорадио.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что за четыре дня за его выдвижение собрано уже около 200 тысяч подписей. И сбор будет продолжаться.