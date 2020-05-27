Витебский областной центр психиатрии и наркологии вернулся к обычному формату работы

В Витебске продолжается поэтапное возвращение медучреждений к обычному режиму работы. В частности, в обычном формате начал функционировать Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает БелТА. Ранее «Витебский курьер» сообщал, что Несколько филиалов Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии, расположенного в селе Витьба, были перепрофилированы для лечения пациентов с пневмонией.
По его словам, уменьшение количества пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарных условиях, позволяет перепрофилировать больничные койки для дальнейшего оказания специализированной медицинской помощи в штатном режиме. «С 8 мая прекратил функционировать контактный центр, расположенный на базе санатория «Летцы», где осуществлялось наблюдение за контактами первого уровня и долечивание пациентов с пневмониями. С 15 мая возобновил работу по оказанию онкологической помощи хирургический корпус Витебского областного клинического онкологического диспансера. Вернулся к оказанию медицинской помощи профильным пациентам Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии. В ближайшее время несколько отделений Витебской областной клинической больницы, перепрофилированных для лечения больных с пневмониями, также возобновят работу в обычном режиме», — рассказал Михаил Вишневецкий.
Областная психиатрическая клиника перепрофилирована для приема пациентов с пневмонией?
Руководитель ведомства обратил внимание, что койки для оказания медицинской помощи пациентам с пневмониями и коронавирусной инфекцией предусмотрены во всех центральных районных больницах. Решения по увеличению их числа либо обратному перепрофилированию оперативно принимаются на местах в зависимости от складывающей эпидемиологической ситуации.
Михаил Вишневецкий также отметил, что в учреждениях здравоохранения для контроля за пациентами и контактами первого уровня централизованно проводятся экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.
«В последующем пройти тестирование на предмет перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией смогут те, у кого есть подозрение, что они в легкой форме переболели этой инфекцией», — уточнил руководитель ведомства.
Всего на 27 мая в больницах и поликлиниках Витебска проведено около 6 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Лабораторное тестирование методом ПЦР на коронавирус организовано в 8 лабораториях. Всего проведено 55,7 тыс. лабораторных тестирований. За сутки в среднем исследуется около 1,6 тыс. проб. Получение результата по исследованию — в течение суток.
Пациенты, нуждающиеся в реабилитации на стационарном уровне, направлялись в санаторий «Железнодорожник». С 20 мая восстановительное лечение осуществляется на базе отделения реабилитации «Железняки» Витебского областного клинического кардиологического центра.
Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки
«Большинству пациентов после перенесенных пневмоний программы реабилитации реализуются на амбулаторном и домашнем этапе. Для населения организованы дистанционные занятия по физической реабилитации и онлайн-консультации по комплексу упражнений дыхательной гимнастики», — добавил Михаил Вишневецкий.