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Жительница Витебска стащила у соседки девять сережек и сдала в ломбард

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В Витебске женщина украла у соседки золотые и серебряные серьги на сумму около 1300 рублей. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома на сайте МВД.

Скоротать вечер за распитием крепких напитков решили две жительницы областного центра. Соседки расположились на кухне и стали вести беседы на различные темы. В разгар веселья хозяйка квартиры похвасталась удачным цветом волос после окрашивания своей дочки. Из-за плохого освещения на кухне женщины переместились в соседнюю комнату. Пока одна из витебчанок рассматривала волосы подростка, вторая сгребла с полки, лежавшие там ювелирные украшения. Украденными оказались 7 золотых сережек и пара серебряных на сумму внушительную сумму — около 1300 рублей.

Пропажу потерпевшая заметила только утром. Тогда же и обратилась за помощью в милицию. Оперативники быстро вычислили вора и та во всем созналась. Выяснилось также, что ювелирные изделия женщина успела сдать в ломбард. Впрочем, она уже выкупила их обратно. Правоохранители изъяли практически все украшения, за исключением одной сережки, которую соседка где-то потеряла. В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело.

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