Как развивается ситуация по борьбе с COVID-19 в Витебской области?

Поэтапное возвращение медучреждений к штатному режиму, проведение тестов на антитела и более 3,5 тыс. выздоровевших после пневмонии.

В Витебской области уменьшается количество пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарных условиях, что в свою очередь позволяет перепрофилировать больничные койки для дальнейшего оказания специализированной медицинской помощи в штатном режиме. Об этом сообщил областной штаб по предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной COVID-19.

Так, с 8 мая прекратил функционировать контактный центр, расположенный на базе санатория «Лётцы», где осуществлялись наблюдение за контактами первого уровня и долечивание пациентов с пневмониями. С 15 мая возобновил работу по оказанию онкологической помощи хирургический корпус областного онкодиспансера. С 25 мая вернулся к оказанию медицинской помощи профильным пациентам областной центр психиатрии и наркологии.

Областная психиатрическая клиника перепрофилирована для приема пациентов с пневмонией?

В ближайшее время несколько отделений областной больницы, перепрофилированных для лечения больных с пневмониями, также вернутся к обычному режиму, пишет vitvesti.by.

Во всех центральных районных больницах Витебщины предусмотрены койки для оказания медицинской помощи пациентам с пневмониями и коронавирусной инфекцией. В зависимости от складывающей эпидемиологической ситуации в регионах оперативно принимаются решения по увеличению их числа либо обратному перепрофилированию.

По состоянию на 25 мая в больницах и поликлиниках Витебска проведено порядка 5 200 экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

В настоящее время они выполняются централизовано в учреждениях здравоохранения для осуществления контроля за пациентами и контактами первого уровня с целью управления эпидемиологической ситуацией. В последующем пройти тестирование на предмет перенесенного заболевания смогут те, у кого есть подозрение, что они в легкой форме переболели этой инфекцией.

Лабораторное тестирование методом ПЦР на коронавирус организовано в 8 лабораториях. Всего проведено 55 719 лабораторных тестирований.

За сутки в среднем исследуется около 1 600 проб. Получение результата по исследованию – в течение суток.

За апрель-май 2020 года из стационарных учреждений области выписано с выздоровлением более 3,5 тыс. человек, перенесших пневмонию.

Пациенты, нуждающиеся в реабилитации на стационарном уровне, направлялись в санаторий «Железнодорожник». С 20 мая восстановительное лечение осуществляется на базе отделения реабилитации «Железняки» областного кардиологического центра.

В настоящее время на стационарной реабилитации находится более 100 человек.

Большинству пациентов после перенесенных пневмоний программы реабилитации реализуются на амбулаторном и домашнем этапе. Для населения организованы дистанционные занятия по физической реабилитации и онлайн-консультации по комплексу упражнений дыхательной гимнастики.