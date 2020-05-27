С 31 мая в Витебской области устанавливается запрет на лов сома

С 31 мая по 1 июля 2020 года на территории Витебской области устанавливается запрет на лов сома обыкновенного.

Чревато не только охотиться на этого подводного обитателя с любыми снастями, но и нахождение с усатым хищником на расстоянии 1 км от береговой линии водоемов. Заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов предупреждает, что вылов сома обыкновенного влечет за собой штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, а нахождение с ним в указанной зоне – от 5 до 30 базовых величин, пишут «Витебские вести».

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Кроме того, за каждую добытую во время запрета особь сома обыкновенного нарушитель обязан возместить причиненный окружающей среде вред в тройном размере. В случае же, если ущерб от незаконной рыбалки составит 100 БВ и более, может наступить уголовная ответственность.

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