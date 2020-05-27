﻿﻿ С 31 мая в Витебской области устанавливается запрет на лов сома | vkurier.by

С 31 мая в Витебской области устанавливается запрет на лов сома

Хвостатые и усатые
Опубликовано

С 31 мая по 1 июля 2020 года на территории Витебской области устанавливается запрет на лов сома обыкновенного.

Чревато не только охотиться на этого подводного обитателя с любыми снастями, но и нахождение с усатым хищником на расстоянии 1 км от береговой линии водоемов. Заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов предупреждает, что вылов сома обыкновенного влечет за собой штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, а нахождение с ним в указанной зоне – от 5 до 30 базовых величин, пишут «Витебские вести».

Запрет на рыбалку на участке Западной Двины возле Полоцкой ГЭС продлен на 5 лет

Кроме того, за каждую добытую во время запрета особь сома обыкновенного нарушитель обязан возместить причиненный окружающей среде вред в тройном размере. В случае же, если ущерб от незаконной рыбалки составит 100 БВ и более, может наступить уголовная ответственность.

Опубликован список водоемов Беларуси, где проведут зарыбление

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

На какие вопросы жителей Витебской области ответил Владимир Пенин во время «прямой линии»

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

Ночью в Витебске сгорел автомобиль

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

В Полоцке экипаж ГАИ преследовал и задержал водителя BMW

Французский бизнесмен рассказал зачем купил яблоневые сады под Поставами

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут

Витебская область запрет зарыбление рыбалка сом
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут
Возле некоторых школ и садов этим летом спилят более
0367
В Браславе на озере маленький лебеденок попался на крючок
В Браславе работники МЧС приехали на помощь маленькому
0161
Работники филиала «Полоцкие электрические сети» ведут активную борьбу с борщевиком Сосновского
Борщевик Сосновского, который некогда пытались возделывать
0189
За прошлую неделю выявлено 18 случаев браконьерства в Беларуси
В большинстве регионов Беларуси все еще установлен
0536
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)