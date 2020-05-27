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Ремонтная кампания в филиале «Витебская ТЭЦ» набирает обороты

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В период останова тепловой сети на Витебской ТЭЦ начаты мероприятия по подготовке трубопроводов сетевой воды и пара для проведения их технического диагностирования и неразрушающего контроля. Работы выполняются в рамках запланированных в текущем году ремонтов технологического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе «Витебскэнерго».

В настоящее время проводится разборка тепловой изоляции и механическая зачистка трубопроводов. Чтобы обеспечить к ним доступ для выполнения запланированных мероприятий предстоит выполнить демонтаж тепловой изоляции в объеме 14,2 м3 и более 210 м2 металлического покрытия. Выполнение комплекса работ по демонтажу и последующему восстановлению тепловой изоляции трубопроводов осуществляет ЗАО «Энерготеплоизоляция».

Целью проведения неразрушающего контроля и технического диагностирования является выявление дефектов трубопроводов для своевременного их устранения, обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования.

На Витебской ТЭЦ проводится оптимизация работы оборудования — фото

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